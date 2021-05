Apple al lavoro sui prossimi MacBook Pro: possibili fino a 64GB di RAM!

Appena in tempo per apprendere le possibili specifiche tecniche dei nuovi chip Apple M2, che torniamo proprio sul fronte di Cupertino per via di alcune interessanti indiscrezioni sulla prossima generazione di MacBook con processore proprietario.

Stando a quanto emerso, le due porte Thunderbolt e i 16GB di RAM hanno i giorni contati. Per permettere all'erede dello splendido chip M1 Silicon di esprimere appieno il suo potenziale, Apple starebbe infatti valutando, almeno per quanto riguarda il refresh dei modelli Pro e dei Mac mini, di affiancare il processore a tagli di memoria fino a 64GB e ben quattro porte Thunderbolt.

Il nuovo chip invece garantirà un notevole balzo prestazionale, offrendo 10 Core di cui otto ad alte prestazioni e due ad alta efficienza, grafica integrata a 16 o 32 Core e una Rete Neurale estremamente migliorata. Quanto all'arrivo sul mercato dei nuovi MacBook Pro, la fonte suggerisce che potrebbero arrivare nella prima parte dell'estate.

Ma le novità non finiscono qui, poiché sarebbe emersa anche parte della futura roadmap aziendale per gli altri Mac. In particolare, apprendiamo ulteriore conferma di un possibile aggiornamento alla linea MacBook Air entro la fine dell'anno e un MacBook Pro completamente rinnovato entro il 2022, con varianti a 20 e 40 Core, accompagnati da grafica a 64 o 128 Core.