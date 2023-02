Apple al lavoro sulla ricarica inversa: iPhone 15 potrà caricare AirPods ed Apple Watch?

Secondo un nuovo documento pubblicato da 9to5Mac, Apple starebbe continuando a lavorare sulla ricarica inversa che potrebbe consentire agli utenti di caricare altri dispositivi come gli AirPods.

Il rapporto pubblicato dal magazine dedicato al mondo Apple spiega che gli ingegneri starebbero lavorando ad una “tecnologia avanzata di ricarica wireless inversa” per un futuro modello di iPhone. I piani originali prevedevano un lancio già nei modelli iPhone 14 Pro, ma dato che non è stata finalizzata in tempo i piani sono stati spostati in avanti.

Il sito osserva che Apple sta creando un firmware ad hoc su cui si baserà la “ricarica wireless bilaterale”, sul cui significato però non sono state diffuse informazioni. In fase di lavorazione anche un’interfaccia utente speciale per tale tipo di ricarica, come fatto con quella mostrata nel momento in cui si aggancia un accessorio MagSafe.

Lo scorso ottobre sono trapelati in rete vari brevetti riguardanti la ricarica wireless inversa di iPhone, e del suo debutto si parla sin dai tempi di iPhone 12, che la supporta sebbene sia stata disattivata lato software in quanto evidentemente ritenuta non affidabile.

Non è da escludere che Apple decida di implementarla in uno dei cinque iPhone 15 in arrivo nel 2023, sebbene 9to5mac non esclude una cancellazione completa del progetto.