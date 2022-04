Apple al lavoro su schermi mini-LED per iPad e Macbook, ma ci sarà da aspettare a lungo

Apple si è finora dimostrata molto incerta nell'adozione degli schermi mini-LED, che al momento sono integrati solo sugli iPad Pro da 12,9" e sui Macbook Pro. A quanto pare, infatti, l'azienda starebbe pensando di dire addio agli iPad Pro con schermi mini-LED già nel 2022. Tuttavia, in futuro le cose potrebbero cambiare drasticamente.

L'azienda di Cupertino, negli ultimi mesi, ha confermato di non avere piani per nuovi dispositivi mini-LED ed ha spazzato via tutte le speranze per un iPad Pro mini-LED da 11", lasciando intendere che continuerà ad utilizzare schermi OLED per tutti i suoi device d'ora in poi. Tuttavia, il ripiego verso gli schermi OLED potrebbe essere solo parziale e momentaneo.

Stando a quanto spiega un report di Display Supply Chain Consultants (DSCC) riportato da GizChina, infatti, Apple avrebbe una strategia di lungo periodo per i suoi schermi, con la quale punterebbe a diventare la "compagnia dominante" nel campo degli schermi mini-LED entro il 2025 o il 2026.

Nello specifico, per il momento la produzione di schermi mini-LED è molto limitata, anche perché la tecnologia è integrata su pochissimi device, tra cui spiccano però gli iPad Pro da 12,9" lanciati lo scorso anno. Quella dei mini-LED è dunque una tecnologia ancora tutta in fase di sperimentazione, ma Apple avrebbe già aumentato la produzione di display che la utilizzano in vista dei prossimi anni.

DSCC spiega che, proprio grazie al lavoro di Apple, il prezzo dei mini-LED dovrebbe ridursi, rendendo gli schermi appetibili non solo per i prodotti con un pricetag molto elevato (come iPad Pro e Macbook Pro), ma anche per quelli di fascia medio-alta e media. In questo modo, la casa di Cupertino potrebbe farsi motore dell'introduzione della nuova tecnologia per display anche presso la concorrenza.

La stessa Apple, poi, potrebbe implementare gli schermi su nuovi device: nello specifico, ormai da mesi si parla di Macbook Air, Apple Studio Display e iPad Pro da 11" con schermi mini-LED, mentre in un futuro dove i prezzi della tecnologia saranno più ridotti essa potrebbe trovare spazio anche sugli iPad Air e sugli iPhone.

La transizione verso i mini-LED, comunque, non avverrà entro tempi brevi: sempre secondo DSCC, infatti, la strategia di Apple dovrebbe realizzarsi solo tra il 2025 e il 2026, perciò gli schermi di nuova generazione saranno implementati sui prodotti di Cupertino su larga scala solo dalla seconda metà di questo decennio.