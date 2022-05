Apple al lavoro sugli schermi di uno smartphone pieghevole: è iPhone Fold?

Mentre Apple si riprende dai lockdown cinesi, pare che l'azienda abbia riservato una parte della sua produzione ad un device ancora sconosciuto ma che potrebbe fare la felicità di moltissimi fan della Mela. A quanto pare, infatti, Cupertino sarebbe al lavoro sugli schermi del primo iPhone pieghevole.

La notizia arriva direttamente da alcune fonti vicine alla ricerca e alla produzione del colosso di Cupertino, ed è stata riportata dal portale The Elec. Nello specifico, le fonti spiegano che alcune aziende avrebbero iniziato lo sviluppo di pannelli OLED privi di filtro polarizzante per degli smartphone pieghevoli di nuova generazione.

La rimozione del filtro polarizzante dovrebbe contribuire ad una riduzione dimensionale del nuovo iPhone, rendendo il suo schermo più sottile. Al contempo, tuttavia, essa avrebbe anche l'effetto collaterale di ridurre la luminosità complessiva del pannello. Al momento, una tecnologia simile viene utilizzata dal Samsung Galaxy Z Fold 3, il che spiega perché The Elec e la sua fonte facciano riferimento al suo utilizzo in un iPhone con schermo pieghevole.

La notizia rimane tutta da confermare, ma non è la prima volta che sentiamo parlare di un iPhone dotato di schermo pieghevole, che secondo il noto insider Ming-Chi Kuo sarebbe in fase di sperimentazione presso Apple e potrebbe ricevere un lancio nel corso del 2025. Ad ogni modo, è anche possibile che la compagnia di Cupertino stia testando uno schermo OLED senza filtro polarizzante per altri dispositivi, che potrebbero non essere necessariamente uno smartphone o un dispositivo foldable.

In generale, tenendo valida l'indiscrezione relativa all'arrivo di un fantomatico iPhone Fold nel 2025, è possibile che Apple abbia iniziato i primi test sul suo schermo con circa due anni e mezzo di anticipo: in tal senso, i tempi del leak di The Elec sembrano combaciare con quelli dei rumor di Ming-Chi Kuo.