Apple al lavoro su seconda generazione di iPad OLED: lancio nel 2024?

Apple continua a essere protagonista di alcuni succosi rumor di mercato in questi giorni: dopo le discussioni sul display a 120Hz su iPad Mini, potenzialmente in arrivo con la settima generazione del 2023, ora si parla dell’avvio dei lavori sulla seconda generazione di iPad con display OLED.

Come segnalato direttamente da The Elec, rispettata fonte tech dalla Corea del Sud in contatto con fornitori della Mela, Samsung Display starebbe negoziando i prezzi per le nuove apparecchiature OLED Gen 8.5 progettate per realizzare pannelli dedicati a dispositivi come tablet e proprio tra i clienti più interessati ci sarebbe il gigante di Cupertino, il quale si starebbe interessando all’utilizzo di tali catene di produzione per la seconda generazione dell'‌iPad‌ OLED.

Come sappiamo, infatti, la Mela ha iniziato a compiere il passaggio dai display mini-LED agli OLED nel caso degli iPad e MacBook. Per la seconda generazione presumibilmente in arrivo nel 2025, Apple vuole passare dalla catena di sesta generazione all’ottava il prima possibile così da avviare la produzione di massa entro fine 2024. Dopodiché, l’attenzione si sposterà al presunto, primo MacBook con display OLED nel 2025. Queste restano comunque indiscrezioni da prendere cum grano salis.

