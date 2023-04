Apple già al lavoro sulla seconda versione di Apple Watch Ultra: lancio nel 2025?

Quando sono passati pochi mesi dalla presentazione ufficiale di Apple Watch Ultra, sul web iniziano a circolare i primi rumor sulla seconda generazione dello smartwatch premium su cui starebbe lavorando la società di Cupertino, ma che non dovrebbe vedere la luce a breve.

Secondo un rapporto pubblicato dall’analista Ross Young, infatti, Apple starebbe progettando una versione aggiornata dell’Apple Watch Ultra con display microLED. Rispetto a quanto programmato in precedenza, però, il lancio non sarebbe previsto a stretto giro di orologio ed Apple l’avrebbe rinviato al 2025 e non al 2024 come riportato in alcuni rapporti emersi sul web nel corso degli scorsi mesi.

Anche il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman qualche tempo fa in una delle sue newsletter settimanali aveva riportato la notizia secondo cui Apple starebbe lavorando su un Apple Watch con schermo microLED, puntando però ad un lancio del 2024 che evidentemente non è destinato a concretizzarsi.

Apple Watch Ultra 2 dovrebbe essere il primo dispositivo della Mela ad adottare un display microLED, una tecnologia che negli anni successivi dovrebbe estendersi anche ad iPhone ed altri dispositivi.

Ovviamente, come sempre in casi come questi consigliamo di prendere con le pinze i rumor riguardanti dispositivi destinati a vedere la luce a lungo termine in quanto la situazione potrebbe anche cambiare.