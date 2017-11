Apple al lavoro sul problema dell'autocorrettore di iOS 11, la soluzione temporanea

Nella giornata di ieri, abbiamo riportato su queste pagine il problema relativo all'autocorrettore di iOS 11, che renderebbe impossibile scrivere le parola "it" ed "is".

Almeno al momento, il gigante di Cupertino non ha rilasciato alcun aggiornamento, che probabilmente è già in fase di sviluppo per far rientrare il disservizio nel minor tempo possibile, ma nel frattempo gli utenti hanno già trovato una soluzione temporanea, perchè la sostituzione delle parola attraverso il menù non funzionerebbe.

A quanto pare, infatti, una possibile soluzione sarebbe rappresentata dal ripristino dei dizionari della tastiera, possibile attraverso il menù Impostazioni, la sottosezione Generali, ed il tasto "Ripristina", in cui è presente la funzione "Ripristina Dizionario Tastiera". A questo punto il sistema dovrebbe riavviarsi con un nuovo dizionario privo dei suggerimenti e delle scorciatoie per le tastiere personalizzate.

Se il problema persiste, un'altra soluzione è rappresentata dalla disattivazione della correzione automatica, ma questo renderebbe chiaramente molto scomoda la stesura del testo.

La correzione potrebbe arrivare già in iOS 11.2, che Apple sta testando con i beta tester da qualche settimana e che potrebbe vedere la luce a breve. Tuttavia, con l'avvicinarsi delle vacanze natalizie, probabilmente il rilascio avverrà solo nel corso del 2018, probabilmente già nel mese di Gennaio.