Apple al lavoro su tanti nuovi Mac: ci sono l'iMac Pro da 32' e il Macbook Fold

Con la presentazione di Apple Vision Pro alla WWDC, il colosso di Cupertino è entrato nel mondo della Realtà Mista. Ciò, però, non significa che i suoi prodotti più consolidati verranno abbandonati a sé stessi: al contrario, una serie di leak svela che anche i Mac potrebbero andare incontro a una piccola rivoluzione nei prossimi anni.

In primo luogo, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, un noto insider del mondo Apple con uno storico imponente di previsioni azzeccate, ha anticipato, nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, che Apple sta testando i nuovi iMac da 32" con lo scopo di lanciarli sul mercato tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

Il fatto che Apple sia al lavoro su un nuovo iMac è ormai un segreto di Pulcinella, così come pare assodato che il desktop avrà un display da almeno 30-32", se non addirittura di più: ciò ha fatto speculare a molti che si tratti del nuovo iMac Pro, dal momento che il "vecchio" Pro Display XDR (sostituito da Apple Studio Display, il cui schermo arriva però a 27") aveva un display da 32", mentre gli iMac M1 arrivano a 24" di diagonale.

Secondo Gurman, un nuovo iMac da 24" con chip M3 arriverà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024: poco meno di un anno dopo, dunque, dovrebbe essere lanciato anche l'iMac Pro, che potrebbe avere un chip M3 Pro o M3 Max e un display di dimensioni decisamente più generose. In parallelo, a breve Apple lancerà un display smart e anche le nuove generazioni di Pro Display XDR e Studio Display, secondo i leak.

Il portale GizmoChina, invece, spiega che Apple starebbe lavorando a un Macbook pieghevole: il device sarebbe già in uno stadio di pre-produzione e di sample ingegneristico presso alcune fabbriche in Corea del Sud e dovrebbe avere un design simile a quello degli Zenbook Fold di ASUS. La collocazione geografica dei produttori del laptop non sembra casuale e suggerisce che quest'ultimo sarà dotato di uno schermo realizzato da Samsung o da LG.

Al momento, sfortunatamente, non è stato rivelato nulla delle specifiche tecniche del device, anche se sappiamo da tempo che Apple sta lavorando a degli schermi flessibili per iPhone e Macbook. Secondo le fonti interne all'azienda coreana citata da GizmoChina, il Macbook "Fold" uscirà nel 2026, con un annuncio previsto entro la fine del 2025.