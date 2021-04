Apple al lavoro su tecnologia AR per trasformare ogni superficie in touchscreen

Il mondo della realtà virtuale e della realtà aumentata sono sempre più d’interesse per Apple. Il colosso di Cupertino avrebbe infatti depositato un nuovo brevetto che parla di una tecnologia detta Thermal Touch, pensata per generare un touchscreen virtuale praticamente su qualsiasi superficie grazie a telecamere termiche in dispositivi ad hoc.

Come riportato da Patently Apple, sempre aggiornati in materia di brevetti e novità firmate Mela, questo strumento vede la sua origine grazie all’operato di Metaio, società tech acquisita da Apple nel 2015 e che sta lavorando sul Thermal Touch da quasi dieci anni. Il CEO di Metaio Thomas Alt spiegò in un video dedicato al Thermal Touch tutte le sue potenzialità.

Il funzionamento è piuttosto semplice: questa tecnologia riconosce il calore generato dal contatto con una superficie e lo registra come comando, rendendo interattiva l'interfaccia virtuale proposta su dispositivi come gli occhiali AR della Mela, attesi per il lancio sul mercato col nome Apple Glass. Gli esempi mostrati nel filmato di Metaio sono molteplici: toccare l’immagine di un vestito presente in una rivista mostrerebbe tutte le opzioni di acquisto, oppure si potrebbe giocare una partita a scacchi virtuale.

Il brevetto pubblicato, quindi, fa pensare che le due società stiano sviluppando Thermal Touch da diverso tempo per implementarla negli Apple Glass sin dal loro lancio. D’altro canto, però, proprio perché si tratta di un brevetto consigliamo di prendere queste indiscrezioni con le pinze, in quanto le due parti potrebbero portare la medesima tecnologia in altri dispositivi ancora e cambiare rotta rispetto agli occhiali “smart”, di cui a febbraio si è parlato molto a causa di alcuni rumor su altre feature interessanti.

Restando sul mondo Apple, uno dei suoi fornitori ha subito un attacco ransomware da 50 milioni di dollari che ha portato al furto degli schemi segreti degli ultimi MacBook.