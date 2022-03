Apple al lavoro su Touch ID under-display per iPhone: spunta nuovo brevetto

Gli informatori più interessati al mondo Apple ormai lo sanno: iPhone 14 non dovrebbe arrivare con il Touch ID sotto al display. Tuttavia, i programmi per il successore iPhone 15 non sono ancora ben definiti e potrebbe esserci spazio per la sua dotazione, come dimostrano i brevetti Apple pubblicati di recente riguardanti il Touch ID.

Sul sito dello United States Patent and Trademark Office, infatti, è apparso un brevetto depositato nel settembre 2019 e dal titolo “Rilevamento delle impronte digitali sotto il display basato su luce angolare fuori asse”. Una descrizione piuttosto vaga, ma che viene espansa nei minimi dettagli proprio all’interno dei documenti depositati.

In questi ultimi si legge quanto segue, nell’abstract: “Apparato per il rilevamento del tocco che include uno strato emettitore di luce coperto da uno strato trasparente, configurato per illuminare una superficie che tocca lo strato trasparente, per consentire la trasmissione dei raggi di luce riflessa dalla superficie agli strati sottostanti. Gli strati sottostanti includono uno strato di accoppiamento ottico, collimatore e un sensore di immagine. Lo strato di accoppiamento ottico piega i raggi di luce riflessi per creare raggi obliqui. Il collimatore comprende una serie di aperture per collimare i raggi luminosi ricevuti. Il sensore di immagine rileva i raggi di luce obliqui”.

Il disegno in calce alla notizia è la rappresentazione tecnica di ciò che avete letto, e dimostra che il gigante di Cupertino starebbe sviluppando il Touch ID con impronta ottica e non con ultrasuoni o tecnologie che non si basano sulla luce.

Trattandosi di brevetti, comunque, bisogna sempre considerare che la realizzazione effettiva di tale tecnologia non è assicurata, tantomeno l’effettiva dotazione del Touch ID su iPhone 15 o modelli successivi.

Nel frattempo, l’analista Ming-Chi Kuo si è detto certo che Apple non vuole portare schermi mini-LED su iPad Pro e Studio Display.