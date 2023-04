Apple al lavoro su una versione speciale di iPadOS 17 per gli iPad più grandi

Mentre sembra essere praticamente certo che iPadOS 17 porterà alcune funzioni di iPhone su iPad, un nuovo tweet pubblicato dall’account Analyst941 riferisce che Apple sarebbe al lavoro su una versione speciale del prossimo sistema operativo, dedicata ai tablet con schermi più grandi.

Secondo quanto riferito, la versione di iPadOS 17 in questione supporterà alcune funzionalità più avanzate e sarà indirizzata alla gamma di iPad più grandi che Apple dovrebbe lanciare prossimamente, tra cui un iPad da 14,1 pollici con chip M3 Pro di cui si parla da tempo e che dovrebbe arrivare nei negozi nel 2024.

Il leaker sostiene che il modello di iPad 14,1 pollici supporterà fino a due display 6K a 60Hz tramite Thunderbolt 4, e tale funzionalità sarà supportata proprio da questa nuova versione di iPadOS 17, studiata ad hoc per gli “iPad Ultra” o “iPad Studio”. Apple infatti potrebbe adottare un nuovo nome per differenziare questi iPad più grandi da quelli classici, proprio per renderli ancora più premium.

I rumor sulla possibilità che Apple lanci degli iPad con schermi più grandi si rincorrono da diversi anni, ma le voci sono contrastanti ed almeno al momento non è emerso nulla.

Il futuro di Apple però passerà inevitabilmente attraverso il chip M3 che grazie al nodo N3E di TSMC sarà il più avanzato di sempre.