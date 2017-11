Apple al lavoro su un visore per la realtà aumentata?

Secondo quanto affermato dal giornalistadi Bloomberg,vorrebbe puntare ulteriormente sulla realtà aumentata, con il lancio di un visore basato su un innovativo display ed un nuovo sistema operativo, “rOS”.

Il gigante di Cupertino mirerebbe ad avere il visore con relative tecnologie pronto entro il 2019, per iniziare le spedizioni già dal 2020. I tempi di sviluppo sarebbero stati definiti “molto aggressivi”, e potrebbero essere soggetti a cambiamenti.

Il sistema operativo personalizzato dell’auricolare, basato su iOS, sarebbe al momento soprannominato “rOS”, ovvero “sistema operatitivi per la realtà”, e lo sviluppo sarebbe stato affidato a Geoff Stahl, ex responsabile per per i giochi e grafica di Apple, che sarebbe uno dei principali responsabili per questo OS.

Apple ancora non ha messo a punto come gli utenti potranno controllare le applicazioni per il visore, ma non si esclude qualche tipo di superficie touchscreen o, molto più probabile, l’utilizzo di Siri, oltre che le gestire con la testa.

Gli ingegneri di Apple starebbe utilizzando l’HTC Vive come base per lo sviluppo, oltre ad Oculus per effettuare i test interni.

Il nome in codice del progetto sarebbe “T288”, ed i lavori starebbero andando avanti a Cupertino e Sunnyvale.

Chiaramente, come sempre, vi invitiamo a prendere notizie come queste con le molle in quanto si tratta di semplici rumor, che potrebbero anche non corrispondere alla realtà.