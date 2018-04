Apple è al lavoro su un visore standalone per la realtà aumentata con display 8K

Apple è pronta a muovere i primi passi nel settore dei visori per la realtà virtuale ed aumentata. Secondo quanto riportato da CNET, infatti, il colosso di Cupertino starebbe lavorando su un headset potente che supporterà sia la realtà virtuale che aumentata. L'indiscrezione proviene direttamente da una fonte interna del gigante americano.

Attualmente il progetto sarebbe noto internamente con il nome in codice T288.

Il dispositivo sembra essere dotato di un display 8K per ciascun occhio, e non richiederà il collegamento di nessun tipo di computer o smartphone per funzionare, in quanto dovrebbe essere standalone.

Al contrario, sfruttando una tecnologia wireless a corto raggio ed alta velocità chiamata WiGig a 60Ghz, il visore sarà in grado di collegarsi ad una sorta di scatola dedicata, la quale al suo interno con ogni probabilità includerà un processore targato Apple e prodotto con processo produttivo a 5 nanometri, attualmente definito "più potente di qualsiasi altro attualmente presente sul mercato", in quanto simile ai chip personalizzati che la Mela dovrebbe utilizzare nei prossimi modelli di Mac.

Questa sorta di cassetta è descritta come una torre per PC, ma non sarà in alcun modo simile ad un Mac.

Dal punto di vista degli utenti, i possessori non saranno costretti ad installare alcun tipo di telecamera speciale nella stanza per rilevare la posizione, come altri visori attualmente presenti sul mercato. L'intera tecnologia sarà interamente integrata nel visore e nella scatola.

Come spesso accade, Apple starebbe lavorando su una vasta gamma di prototipi. Del progetto sarebbero a conoscenza solo i dirigenti di alto livello, ed attualmente sarebbe segreto, al punto tale che la Mela ha messo su un'unità dedicata. A livello di sistema operativo, quello preinstallato dovrebbe chiamarsi rOS.

Sulla possibile data di presentazione ancora non sono disponibili informazioni, ma già negli scorsi anni abbiamo registrato le prime avvisaglie. L'amministratore delegato Tim Cook infatti più volte ha usato parole al miele nei confronti della tecnologia, e con il lancio di iOS 11 la compagnia ha puntato massicciamente su ARKit.