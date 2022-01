Apple è di nuovo il leader globale del mercato smartphone: le analisi di Canalys

Il boom delle vendite di iPhone 13 durante le feste natalizie ha giovato ad Apple: stando alle ultime indagini di mercato effettuate dagli analisti di Canalys, infatti, il colosso di Cupertino è il nuovo leader globale del mercato smartphone grazie a risultati incredibili nel Q4 2021.

Nell’ultimo report pubblicato da Canalys, le spedizioni di iPhone nella Cina continentale vengono definite “senza precedenti” ma ancora insufficienti a soddisfare la domanda effettiva del mercato del Dragone. In altre parole, la carenza di chip e altri componenti continua a farsi sentire su scala globale anche per la Mela ma, ciononostante, riesce a registrare comunque dati sorprendenti in questi mesi.

Scendendo nel dettaglio, si nota un calo dal Q4 2020 al Q4 2021 della quota di mercato dal 23% al 22%, percentuale che rappresenta comunque una crescita rispetto al terzo trimestre dell’anno passato in cui il leader era Samsung. Il gigante sudcoreano mantiene quindi il secondo posto nella Top 5 stilata da Canalys, con una percentuale del 20% contro il 17% del Q4 2020. Tra l’altro, il quarto trimestre del 2021 è l’unico in cui è scesa dalla vetta del mercato smartphone.

Seguono dunque Xiaomi, stabile al 12% nel Q4 2020 e 2021; OPPO con il 9% della quota di mercato contro il 10% del Q4 2020, percentuali in cui viene inserita anche OnePlus; e infine vivo, con l’8% in calo dal 9% del 2020.

Canalys ha infine avvertito che le principali fonderie impiegheranno parecchio tempo per espandere la propria capacità di produzione di chip, ergo si prevede un calo delle spedizioni nel corso del 2022, a meno che sul mercato non scendano più produttori di chip, o che si riprenda l’attuale catena di approvvigionamento.

À propos di Apple, oggi in rete sono apparsi rumor sul display in dotazione al nuovo iPhone SE+ 5G.