Apple si fa un leak da sola: in arrivo un caricabatterie con due porte USB Type-C?

In seguito alla questione delle riparazioni Apple legate al Face ID, torniamo a trattare le novità relative all'azienda di Tim Cook. Infatti, c'è stato un leak relativo a un prodotto legato alla porta USB Type-C.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e MacRumors, sul portale ufficiale della società di Cupertino è comparsa per relativamente poco tempo, quanto basta per far discutere agli appassionati di tutto il mondo la questione, una pagina di supporto in cui si faceva specifico riferimento a un caricabatterie da 35W con doppia porta USB Type-C (probabilmente GaN).

Nella descrizione trapelata online si faceva riferimento al fatto che il cavo USB Type-C per il collegamento ai dispositivi non è incluso in confezione. Inoltre, le fonti affermano che il caricabatterie supporterà in totale 35W (non 35W per singola porta USB Type-C), nonché che ci saranno le modalità 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2,33A e 20VDC/1,75A. Per il resto, secondo molti questo prodotto potrebbe sostituire l'attuale caricabatterie USB Type-C da 30W (venduto a 55 euro in Italia).

Insomma, Apple, per suo stesso leak, ha intenzione a quanto pare di offrire un caricabatterie con doppia porta USB Type-C per caricare in contemporanea, ad esempio, iPhone e Apple Watch. Quando arriverà sul mercato? Staremo a vedere. Per il resto, al contrario di quanto si potrebbe pensare in primo luogo in seguito a una lettura "distratta", non si fa riferimento alcun modo all'arrivo di un iPhone con porta USB Type-C, in quanto le porte indicate sono quelle presenti sul caricabatterie (poi il collegamento allo smartphone viene effettuato tramite cavo USB Type-C/Lightning).