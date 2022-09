Apple, leasing di iPhone in arrivo: potrebbe essere lanciato entro fine 2022

Sono ormai diversi mesi che circolano insistenti rumor su un servizio di leasing di iPhone gestito direttamente da Apple, senza appoggiarsi su altri rivenditori o gestori di servizi telefonici. Molti credevano che il servizio sarebbe stato lanciato insieme ad iPhone 14, ma le cose sono andate diversamente.

Al contrario di quanto stabilito dai rumor che vedevano il leasing di iPhone tra gli annunci Apple del keynote del 7 settembre, infatti, il servizio non si è fatto vedere durante l'evento di annuncio di iPhone 14 e Apple Watch Ultra. Tuttavia, ciò non significa che esso non esista: anzi, secondo un noto insider Apple potrebbe lanciarlo già entro fine anno.

Stando a quanto riporta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, il leasing di iPhone arriverà entro fine 2022 e comprenderà in un unico pacchetto sia un device (un iPhone, un iPad o un Macbook) che una serie di abbonamenti aggiuntivi, come quello ad AppleCare+ e quello ad Apple One.

Secondo Gurman, il servizio sarà il "più grande tentativo mai effettuato da Apple per spingere le vendite automatiche di nuovo hardware". Inoltre, riporta sempre Gurman, "il programma sarà diverso dal pagamento a rate perché non si limiterà a dividere il prezzo del dispositivo su 12 o 24 rate. Al contrario, sarà un abbonamento mensile che varierà a seconda del dispositivo che l'utente deciderà di prendere in leasing".

Inoltre, il giornalista spiega che Apple sta già testando il servizio, aggiungendo che "la compagnia sta ancora lavorando su un servizio di abbonamento per il proprio hardware. Apple sta attivamente testando l'abbonamento, e mi aspetto che venga lanciato o più in là quest'anno o all'inizio del prossimo anno". Sebbene il keynote di annuncio di iPhone 14 sarebbe stato l'occasione perfetta per la presentazione del piano di abbonamento, c'è dunque ancora la speranza che esso arrivi durante il keynote Apple dedicato ad iPad e Mac del mese di ottobre.