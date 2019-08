Apple e LEGO portano i giocattoli nella realtà aumentata con i kit Hidden Inside

Dopo aver annunciato i kit Hidden Inside qualche mese fa, LEGO sta ora collaborando con Apple per la diffusione di questi giocattoli a realtà aumentata. Infatti, la società di Cupertino ha messo in vendita i kit Hidden Inside sul suo shop ufficiale statunitense.

Riportiamo di seguito i prodotti LEGO venduti da Apple.

Vi ricordiamo che i set Lego Hidden Side ritraggono una città infestata da spettri ed altre inquietanti creature. Ovviamente, la realtà aumentata viene sfruttata per coinvolgere ulteriormente i ragazzi nell'ambientazione "horror". In particolare, lo smartphone diventa una sorta di "portale" che permette di scorgere dettagli che l'occhio umano non è in grado di vedere, dando così vita ai giocattoli.

Non stiamo quindi parlando di una funzione meramente passiva, visto che i ragazzi devono catturare dei fantasmi e portare avanti la storia proposta dai kit. Questo avviene chiaramente mediante un'applicazione ufficiale sviluppata da LEGO, che l'azienda ha promesso di aggiornare frequentemente con nuovi contenuti e avventure.



Si tratta insomma di un ritorno alle ambientazioni "horror" che LEGO proponeva diversi anni fa, come quando nel 2012 l'azienda lanciò la linea LEGO Monster Fighters con spiriti e altre inquietanti creature.