Apple, via libera alle app basate su ChatGPT: cambierà il regolamento dell'App Store

Negli scorsi giorni è emerso che Apple ha bloccato un'app basata su ChatGPT dall'App Store di iOS. L'evento ha portato molti a chiedersi se l'azienda non permetterà ad alcuna applicazione basata sull'IA di OpenAI di arrivare sul proprio marketplace, ma pare che Apple abbia già un piano per i software AI-based su App Store.

Stando a quanto riportato da affidabili fonti estere come il Wall Street Journal e la CNBC, infatti, Apple avrebbe dato il "via libera" all'app precedentemente bloccata per via del suo utilizzo di ChatGPT, la casella mail "AI-Based" di BlueMail. Tuttavia, la pubblicazione del software sull'App Store di iOS e di iPadOS avverrà con alcune importanti limitazioni.

In particolare, Apple avrebbe chiesto maggiori controlli sui contenuti realizzati da ChatGPT ai creatori di BlueMail, evitando così delle derive dell'IA che potrebbero nuocere alla salute mentale e fisica degli utenti. I timori di Cupertino, d'altro canto, sembrano fondati: negli scorsi giorni, infatti, OpenAI ha dovuto smettere di utilizzare le conversazioni con gli utenti per il training dell'IA di ChatGPT, poiché esse contenevano sovente linguaggio scurrile, incitamenti alla violenza, razzismo e altre forme di discriminazione, che così entravano nella "parlata" dello stesso ChatGPT.

Ben Volach, fondatore di Blix Inc., la compagnia dietro a BlueMail, ha spiegato che, dopo aver parlato con Apple dei sistemi di moderazione dei contenuti realizzati per l'applicazione, quest'ultima ha dato loro la possibilità di pubblicare il software su App Store. La stessa Apple ha spiegato al WSJ che i suoi lavoratori si occupano di controllare manualmente tutte le app candidate alla release per evitare che tra di esse si celino software malevoli o capaci di urtare la sensibilità dell'utenza.

La CNBC, invece, aggiunge che, dopo aver risolto con metodi ad hoc il caso di BlueMail, Apple starebbe rivedendo le regole del suo App Store, in moda da permettere una pubblicazione più semplice e senza intoppi per le app AI-based, che però dovranno comunque superare alcuni controlli restrittivi sulla moderazione dei contenuti riportati dall'IA stessa.