Apple licenzia un dipendente dopo il video dell'iPhone X ripreso dalla figlia

Un paio di giorni fa vi abbiamo riportato in una news un video dove una ragazza utilizzava unche il padre, ingegnere Apple, li ha prestato per qualche minuto.

La notizia è ufficiale: Apple ha licenziato quell’ingegnere e a farlo sapere è sua figlia, tramite un video pubblicato su YouTube. Nel video la ragazza racconta la storia di quel video che svelò a tutto il mondo importanti dettagli sul nuovo melafonino. Il padre della ragazza ha lavorato allo sviluppo e alla realizzazione dell’iPhone X e già da un mese prima della presentazione ufficiale questo dispositivo si trovava in casa loro. Il video era stato girato verso fine Agosto ma non era mai stato pubblicato su internet fino ad una settimana fa. La ragazza ha atteso la presentazione ufficiale da parte di Apple e dopo aver visto decine di video hands-on su YouTube realizzati all’Apple Park ed altre foto trapelate sul web, ha deciso di metterlo online.

Non si aspettava che il video sarebbe diventato così virale da girare il mondo nè immaginava che con questo gesto avrebbe fatto infrangere un contratto di non divulgazione a suo padre che di fatto gli è costato il posto di lavoro. A peggiorare la gravità della situazione, è la presenza, sull'iPhone X, di informazioni sensibili, inclusi i codici QR solo per dipendenti, i codici dei prodotti e un software non pubblicato come un'applicazione per la modifica del testo. La ragazza afferma che lei e suo padre non hanno rabbia verso Apple e capiscono la decisione dell'azienda. L'ingegnere si dice che abbia lavorato alla Apple per circa quattro anni.



In calce all'articolo è presente il video in cui la figlia del dipendente licenziato, spiega l'accaduto e racconta le proprie impressioni.