Apple, ecco la lista di applicazioni e giochi compatibili con i nuovi Mac M1

I nuovi Mac con chip Apple Silicon M1 sono sempre più desiderati dai fedeli clienti della Mela: MacBook Air, MacBook Pro o Mac Mini che sia, ogni computer con il nuovo processore proprietario tenta i consumatori che però si stanno chiedendo: quali programmi e giochi sono compatibili? Non c’è da preoccuparsi, ci sono già delle liste complete.

Partiamo dai videogiochi: su Twitter lo sviluppatore Thomas Schranz ha condiviso un foglio di Google Docs che ogni singolo utente potrà compilare aggiungendo sempre più titoli compatibili con i Mac M1. Nella lista, accessibile con un semplice clic nel link contenuto nel tweet in calce all’articolo, figurano già titoli come Cuphead, Football Manager 2021, Hollow Knight e Minecraft, tutti funzionanti anche a 60 FPS; si potrà notare però la presenza di molti giochi che anche a 1080p non raggiungono i 60 FPS. Insomma, servirà ancora un po’ di tempo prima di vedere le prestazioni migliori.

Per quanto riguarda invece programmi e applicazioni, online è disponibile un nuovo sito chiamato “Is Apple Silicon ready?” che include praticamente tutte le categorie di applicazioni in un database che presenta anche filtri per categorie e dettagli sull’ottimizzazione, o anche informazioni su annunci ufficiali da parte degli sviluppatori riguardanti il futuro rilascio di build compatibili.

Alcuni esempi? I browser Firefox e Chrome sono già ottimizzati per i chip Apple Silicon M1, mentre il concorrente Microsoft Edge risulta utilizzabile solo con Rosetta 2. Anche software come Adobe Photoshop 2020 e Microsoft Office 365 sono già compatibili grazie a versioni Beta rilasciate di recente, ma programmi come Zoom e Autocad necessitano ancora di lavoro da parte degli sviluppatori ufficiali.

Insomma, per ogni informazione vi basterà visitare questi due database continuamente aggiornati. Rimanendo in ambito Apple Silicon M1, il chip è riuscito a superare in termini di prestazioni grafiche le rivali NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti e AMD Radeon RX 560, dando loro un discreto margine nel benchmark GFCBench 5.0.