Apple M1, il chip delle meraviglie domina ancora su PassMark

Mentre iniziano a emergere le prime informazioni sul suo erede M1X, il rivoluzionario chip Apple M1 Silicon sembra ancora in splendida forma, dominando la classifica delle prestazioni in Single Thread fra i notebook.

Con i suoi 3541 punti sui test di PassMark, il processore Apple Silicon è riuscito a superare anche i primi della classe AMD Ryzen 9 5900HX e Ryzen 9 5980HS, rispettivamente con 3299 e 3425 punti.

Primato che si estende anche al bilanciamento energetico, con un TDP decisamente contenuto, l'Apple M1 si mantiene sui 15W, ben distante dal consumo medio di 35-45W delle migliori alternative sulla piazza.

Sicuramente questo non si traduce in un'esperienza migliore sotto tutti i punti di vista, in quanto le alternative non ARM sono decisamente più poliedriche in termini di prestazioni. Nei benchmark Cross-Platform di PassMark infatti, le prestazioni dei processori AMD e Intel sono semplicemente non paragonabili al chip di Apple.

Questi numeri sono importanti più che altro per capire la direzione che sta prendendo l'azienda, che al primo tentativo di sfida alla concorrenza è riuscita a ottenere dei risultati estremamente incoraggianti.

Cosa ci riserveranno i prossimi annunci di Apple non siamo in grado di saperlo, ma stando ai rumor, il colosso di Cupertino sembra volerci stupire ancora con i nuovi chip Apple Silicon di seconda e terza generazione.