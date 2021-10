Apple, l'M1 Max stupisce nei nuovi benchmark: 3 volte più potente dell'M1!

Dopo i primi benchmark di M1 Max di MacBook Pro 2021, emergono in rete dei nuovi dati che mostrano ancora una volta la potenza del nuovo SoC di Apple, svelato lo scorso lunedì in occasione del keynote autunnale. Questa volta, a far impressione sono i dati fatti registrare sul benchmark Metal dalla GPU di M1 Max.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, il chip ha ottenuto un punteggio di 68870. Per fare un raffronto, l'M1 del MacBook Pro da 13 pollici ha un punteggio Metal di 20581, mentre la Radeon Pro 5600M che rappresentava l'opzione più potente per il precedente modello da 16 pollici basato su Intel, si era fermata a 42510 punti.

L'M1 Max è risultato essere il 62% più veloce rispetto al chip grafico presente nel MacBook Pro da 16 pollici della scorsa generazione, ed addirittura tre volte più potente se confrontata al chip M1 del MacBook Pro da 13 pollici.

Nei benchmark non viene specificato se si tratta della variante a 24 o 32 core dell'M1 Max, ma sicuramente nel corso dei prossimi giorni avremo a disposizione un quadro migliore quando emergeranno altri benchmark che ci permetteranno di ottenere una visione d'insieme migliore delle reali prestazioni.

In precedenza, alcuni dati avevano messo a confronto la GPU di M1 Max con PS5 ed RTX 2080.