Apple M1X Silicon, prestazioni GPU pericolosamente vicine a una RTX 3070?

Una nuova, interessante teoria è rimbalzata in rete nelle ultime ore. Dopo aver fatto il punto della situazione sui chip Apple Silicon di prossima generazione, torniamo a parlare proprio del processore Apple M1X per discutere delle possibili prestazioni nel gaming.

Stando a quanto suggerito da Dave Lee in seguito anche agli ultimi rapporti emersi sul web, il nuovo chip M1X Silicon dovrebbe permettere configurazioni con grafica a 16 o 32 Core con prestazioni ben al di sopra di quanto ci si possa aspettare da una GPU integrata.

Lee pena che il modello a 32 Core potrebbe essere collocato all'interno dei MacBook Pro da 16 pollici di nuova generazione , mentre il modello più piccolo dovrebbe adottare la soluzione entry level.

Prima di passare alle prestazioni, un rapido accenno su quelle che potrebbero essere le richieste in termini energetici. Il modello con GPU a 16 Core dovrebbe richiedere 20W, mentre la variante top di gamma dovrebbe assestarsi su un picco di 40W. Si tratta di parametri relativamente contenuti, soprattutto in virtù delle stime in termini di performance.

Le ipotetiche potenzialità dei nuovi chip Apple dovrebbero permettere alla GPU da 32 Core di raggiungere e superare i 170 FPS su GFXBench 5.0 Aztech a 1440p, mentre il modello base potrebbe comunque ottenere oltre 110 frame al secondo. Si tratta di numeri non solo impressionanti, ma per molti probabilmente anche poco credibili, dal momento che 170 è il numero di fotogrammi al secondo che possiamo ottenere con una RTX 3070 Mobility con TGP a 93W. Il modello base invece dovrebbe comunque superare agevolmente la Radeon Pro 5500M.

Mentre attendiamo di scoprire quanto ci sia di vero in queste cifre, ricordiamo che i nuovi MacBook Pro con il presunto chip M1X potrebbero rappresentare la ciliegina sulla torta del prossimo WWDC.