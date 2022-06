Apple M2, finalmente i benchmark: la GPU è incredibile rispetto a M1

Dopo l'annuncio del chip Apple M2, avvenuto nel corso della WWDC 2022 insieme al MacBook Air M2, sono finalmente arrivati i primi punteggi di benchmark relativi al SoC Silicon di seconda generazione.

I test sono stati svolti su Geekbench e il chip Apple M2 ha avuto modo di dimostrare il salto generazionale rispetto al 2020 sia sul fronte CPU che lato GPU.

La configurazione di prova è equipaggiata con 16 GB di RAM LPDDR5 con una frequenza di clock solo ipotizzata di 3,49 GHz. Stando ai risultati apparsi in rete, infatti, il chip M2 è stato in grado di raggiungere 1919 punti in single-core e 8928 in multi-core.

Messo in relazione con il primo modello di chip prodotti da Apple, l'aumento prestazionale è pari al 12% in single-core, mentre in multi-core siamo sul 19% rispetto al chip M1.

Come enfatizzato dalla stessa Apple, però, la ciliegina sulla torta è il comparto grafico e senza troppe sorprese la GPU del chip M2 in Metal Score ha registrato 30627 punti, il 50% in più rispetto all'M1 con i suoi 20440 punti.

Come suggeriscono i ragazzi di WCCFTech, tuttavia, parte dell'upgrade potrebbe essere dovuto anche alla memoria unificata più rapida, ora con una banda di 100 GB/s.

Per recuperare tutti gli annunci avvenuti nel corso del keynote di giugno 2022, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sulla WWDC 2022.