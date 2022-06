Apple M2 Max, a che punto siamo? Nuove conferme sulla potente GPU

Se al centro della WWDC 2022 c'è stato sicuramente il reveal di MacBook Air M2 e di iOS 16, moltissimi utenti guardano con attenzione al prossimo futuro della mela, soprattutto in virtù dei possibili nuovi innesti lato hardware.

In effetti, nonostante voci di corridoio sembrerebbero suggerire un ritardo per Mac Mini M2, iniziano già a emergere interessanti novità sul futuro chip Apple M2 Max Silicon.

Già sapevamo che, con ogni probabilità, Apple presenterà sia M2 Max che M2 Pro nel corso dell'anno. La grande differenza tra il modello base e i chip avanzati sarà a livello architetturale. Infatti, se il nuovo M2 Silicon è stato prodotto su nodo TSMC a 5 nanometri, i modelli Pro e Max dovrebbero beneficiare del nodo avanzato a 3 nanometri, sempre prodotto dal colosso taiwanese dei semiconduttori.

Stando a un recente rapporto, l'Apple M2 Max dovrebbe arrivare sul mercato con supporto totale fino a 12 Core sulla CPU e 38 Core per la GPU, con un discreto vantaggio rispetto al modello "entry level" in termini di potenziale sia di calcolo in generale che di performance grafiche. Allo stato attuale non si sa nulla riguardo alle varie configurazioni che verranno immesse sul mercato, ma queste dovrebbero essere le specifiche massime del SoC avanzato di seconda generazione.