Apple M2 ufficiale alla WWDC 2022: tutto sul nuovo prestante chip

Non troppo tempo dopo aver annunciato le novità di iOS 16, nonché ciò che concerne watchOS 9, Apple ha sfruttato il palcoscenico della Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022 per svelare anche il nuovo chip Apple M2.

In particolare, durante il keynote che ha aperto la WWDC 2022, l'azienda di Cupertino ha svelato che la nuova generazione del chip Apple Silicon ha un processo produttivo a 5nm, nonché utilizza 20 miliardi di transistor: il 20% in più di un Apple M1. Si arriva fino a 24GB di memoria unificata, così come a una larghezza di banda di 100 Gbps.

A livello di performance, si è fatto riferimento a un salto prestazionale generale del 18% rispetto ad Apple M1, nonché a prestazioni 1,9x maggiori di quello che Apple ha definito "il più recente chip per PC latpop a 10-core". Sono poi stati mostrati sul palco del keynote dei grafici per mettere in luce le migliorie apportate in termini prestazionali e in termini di consumi.

A tal proposito, la società di Cupertino ha dichiarato che, a parità di consumi, le performance GPU sono incrementate del 25% rispetto a M1. È poi stato affermato che, al massimo della potenza, si arriva anche a un aumento del 35% lato GPU rispetto a M1. Non manca inoltre un media engine in grado di supportare più stream video in 8K e 4K, così come è presente un nuovo neural engine. Tutto ciò è supportato da "4 core ad alte prestazioni", così come indicati da Apple.