Apple M2 Ultra 'punta' la RTX 4080: prestazioni da urlo nei primi benchmark

Nel corso della WWDC 2023, Apple ha presentato Mac Studio e Mac Pro con M2 Ultra, tier massimo del SoC di nuova generazione della casa di Cupertino, caratterizzato dalla presenza di due M2 Max ad alimentarne le prestazioni, sia lato CPU che GPU.

Con 24 Core per il processore, fino a 76 destinati alla grafica e 32 per il processore neurale, il chip M2 Ultra punta a prestazioni decisamente sorprendenti, compiendo un balzo generazionale tra il 20 e il 30% sul "vecchio" flagship di casa. Gli ultimi benchmark, tuttavia, dipingono un quadro se possibile ancora più esaltante, con prestazioni che su Geekbench lo accostano pericolosamente alla RTX 4080 di NVIDIA. Per l'esattezza, il chip sarebbe stato testato su Geekbench 6 Metal, dove avrebbe ottenuto un punteggio (oltre 220mila) inferiore di appena il 10% rispetto alla "vice" flagship del team verde (circa 240mila), ma il quadro sarebbe addirittura più ottimistico dell'infografica ufficiale di Apple, che parlava di "fino al 20% in più" per la CPU e "fino al 30% in più" per la GPU rispetto alla scorsa generazione, mentre nei test si evidenzia uno scarto del 46% (M1 Ultra si posiziona intorno ai 150mila punti).

A decretarne il vero potenziale sarà la prova sul campo, ma questi numeri lasciano davvero a bocca aperta, confermando ancora una volta la bontà dell'hardware sviluppato da Apple e prodotto con TSMC.

Per scoprire tutte le novità presentate la scorsa settimana, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sulla WWDC 2023.