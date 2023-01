Apple, l'M3 è in anticipo? Potrebbe arrivare già entro fine 2023

Apple ha annunciato l’M2 in occasione della WWDC 2022 a due anni di distanza dal primo M1, ma evidentemente non bisognerà attendere questo lasso di tempo così elevato per poter mettere le mani sui primi dispositivi basati sull’M3.

Secondo alcuni rumor emersi oggi in rete, Apple potrebbe lanciare l’M3 già nel 2023, probabilmente nella seconda metà dell’anno, dopo l’arrivo dei nuovi MacBook Pro basati sull’M2 Pro ed M2 Max che sono attesi già nei prossimi giorni.

Sulla base di quanto fatto in passato, Apple dovrebbe organizzare un evento dedicato ai Mac ad ottobre, quindi tutto lascia intuire che l’M3 venga presentato dopo l’A17 Bionic su cui si baseranno i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max. Entrambi dovrebbero sfruttare il nuovo processo produttivo a 3nm di TSMC che, secondo il presidente Mark Liu, offrirà un miglioramento dell’efficienza energetica fino al 35%.

Il capo di TSMC non ha fatto riferimento a possibili miglioramenti delle prestazioni, ma chiaramente in casi come questi bisognerà capire che tipo di ottimizzazioni apporterà Apple ai nuovi MacBook ed iMac M3.

Come sempre, invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alle reali intenzioni di Apple. Nei prossimi mesi sono attesi intanto i nuovi M2 Pro ed M2 Max.