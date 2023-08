Apple, M3 Max per MacBook Pro? Una bomba da 40 Core e 48GB di RAM

Nuovi rumor puntano su un possibile lancio di MacBook Air e Pro M3 già nel 2023 e non stupisce affatto che in queste ore si stiano accavallando anche altre indiscrezioni circa la composizione tecnica di questi dispositivi. Il primo a rispondere all'appello è stato proprio il presunto MacBook Pro M3.

Le novità sotto la scocca dovrebbero ruotare principalmente intorno al nuovo, fantascientifico chip di Cupertino, che dovrebbe consentirgli un balzo generazionale particolarmente ripido rispetto al 15 pollici attualmente in commercio con chip M2 Max.

Con il chip M3 Max, infatti, il MacBook Pro di nuova generazione dovrebbe offrire 16 Core per la CPU con 4 Core ad alte prestazioni in più rispetto al passato, la bellezza di 40 Core per la GPU e fino a 48 GB di memoria RAM.

Come già accennato, non dovrebbero esserci novità sostanziali in termini di feature e design, dal momento che dovrebbe trattarsi in tutto e per tutto di un refresh hardware, seppur particolarmente ampio.

La roadmap dovrebbe prevedere un ciclo di lanci di nuovi prodotti con chip M3 già a partire da ottobre e ci riferiamo in particolar modo a MacBook Air e Pro, Mac Mini e iMac, mentre Gurman scommette che, nello specifico, i nuovi MacBook Pro M3 dovrebbero affacciarsi sul mercato solo nel 2024.