Apple, M3 Pro e M3 Max faranno faville: il Core Count aumenta a dismisura

I primi Macbook con chip M3 usciranno nel 2024: pare infatti che Apple abbia deciso di bruciare i tempi, lanciando i nuovi Macbook Air e Pro in anticipo rispetto alle previsioni degli insider. Oggi, a qualche mese di distanza dal lancio dei nuovi iDevice, un insider svela le configurazioni hardware dei chip M3 Pro, M3 Max e M3 Ultra.

La notizia arriva dal "solito" Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg e insider del mondo Apple. Nell'ultima numero della sua newsletter "Power On", Gurman ha spiegato che i chip M3 Pro, M3 Max e M3 Ultra porteranno con sé grandi cambiamenti rispetto ai predecessori della linea M2. In particolare, il numero di CPU e GPU Core dei tre SoC sembra destinato ad aumentare.

Partendo dal chip M3 Pro, quest'ultimo avrà 12 o 14 CPU Core, di cui 6 o 8 P-Core e 6 E-Core, insieme a 18 o 20 GPU Core. A confronto, il chip M2 Pro aveva 10 o 12 CPU Core (a seconda della configurazione), di cui 6 o 8 P-Core e 4 E-Core. In termini di GPU Core, invece, il chip M2 Pro si fermava tra 16 e 20.

Per quanto riguarda il chip M3 Max, invece, esso sarà dotato di 16 CPU Core, di cui 12 P-Core e 4 E-Core. Un incremento enorme rispetto ai 12 CPU Core del chip M2 Max, che vantava 8 P-Core e 4 E-Core. In termini di GPU Core, invece, il salto sarà da i 30 o 38 dell'M2 Max ai 32 o 40 dell'M3 Max.

Per concludere, il chip M3 Ultra avrà 32 CPU Core, di cui 24 P-Core e 8 E-Core e 64 o 80 GPU Core. A confronto, il chip M2 Ultra era dotato di 24 CPU Core, di cui 16 P-Core e 8 E-Core, insieme a 60 o 76 GPU Core. Si tratta anche in questo caso di un "salto" decisamente marcato, specie per quanto riguarda i P-Core, che aumenteranno del 50%.

Sfortunatamente, pare che il chip M3 dei Macbook Air non porterà invece con sé alcun miglioramento rispetto alla precedente generazione di device Apple Silicon. Il SoC entry-level, infatti, manterrà una configurazione a 8 CPU Core, di cui 4 P-Core e 4 E-Core, insieme a 10 GPU Core. Quest'ultimo chip dovrebbe essere montato sui Macbook Air da 13" e 15", sui Macbook Pro da 13", sui Mac Mini m3 e, forse, anche sul nuovo iMac con chip M3.