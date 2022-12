Apple, tutti i Mac del 2023: ci sono Macbook Pro M2, Mac Pro e anche l'iMac con chip M3

Solo qualche giorno fa, alcuni rumor cercavano di spiegarci che fine hanno fatto i Mac e Macbook Pro M2, che sarebbero dovuti arrivare a fine 2022 e che invece sono stati posticipati al 2023. Oggi, una fonte estremamente affidabile ha fornito alcune importanti indiscrezioni sui lanci di Mac e Macbook in programma per il 2023 presso Apple.

Nello specifico, a parlare è questa volta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha anzitutto confermato che i Macbook Pro M2 dovevano arrivare nel 2022, ma sono stati posticipati all'ultimo a inizio 2023: il loro lancio dovrebbe dunque avvenire per il keynote primaverile di Apple, fissato per il mese di marzo 2023. Inoltre, Gurman ha aggiunto che i device saranno disponibili in due dimensioni, cioè con schermo da 14" e da 16", e con chip M2 Max e M2 Pro. Altro cambiamento rispetto ai predecessori dovrebbe poi essere la RAM più capiente e più veloce.

Concluderà la generazione M2 il nuovo Mac Pro, che dovrebbe essere lanciato verso la metà dell'anno (magari alla WWDC) in parallelo ai nuovi Mac Mini, questi ultimi con chip M2 e M2 Pro, e forse all'iMac Pro con chip M2 Pro e M2 Max. Secondo Gurman, il Mac Pro M2 avrà un chip M2 Ultra, con un CPU a 24 Core e una GPU a 76 Core nella configurazione massima, nonché con una RAM da 192 GB. Come il Mac Pro attualmente in commercio, anche quello con chip M2 potrà essere migliorato dagli utenti con nuova RAM e nuovo storage.

Sfortunatamente, però, pare che Apple abbia cancellato il chip M2 Extreme, che doveva essere esclusivo di Mac Pro M2 (il chip M2 Ultra dovrebbe infatti trovarsi anche sotto la scocca di Mac Studio M2, se mai dovesse uscire): il SoC M2 Extreme doveva avere una CPU a 48 Core e una GPU a 152 Core. Il prezzo del nuovo Mac Pro, comunque, non sarà dei più bassi: al contrario, il desktop costerà ben 10.000 Dollari nella versione di base.

Infine, a concludere le uscite lato Mac del 2023 sarà l'iMac con chip M3: a quanto pare, dunque, il desktop "entry-level" di Apple salterà la generazione M2 e sarà il primo device di quella successiva, montando un chip M3 "liscio" sotto ad una scocca ancora una volta estremamente colorata. Inoltre, lo chassis del dispositivo dovrebbe ricevere alcuni cambiamenti, riducendo per esempio il suo spessore.