Tutto su Apple Mac Catalyst, le app per iPad e iPhone su Mac

Nel corso dell'edizione 2020 della WWDC Apple ha annunciato parecchie novità riguardanti i suoi sistemi operativi, da iOS a macOS. Soffermandosi su quest'ultima esperienza utente, l'azienda di Cupertino ha parlato di Mac Catalyst, una tecnologia che permette di effettuare rapidamente porting delle app da iPad e iPhone a Mac.

Essenzialmente, l'obiettivo di Apple è quello di portare su macOS delle versioni più avanzate delle sue applicazioni. Le versioni Catalyst delle app, che si basano sul codice per iOS/iPadOS, sono quelle che gli utenti hanno imparato a conoscere tramite dispositivi mobili. Questo significa che la società di Cupertino sta pian piano portando i software disponibili su iPhone e iPad su Mac. La tecnologia Catalyst consente infatti agli sviluppatori di effettuare i porting da una versione all'altra in modo rapido.

In passato, Apple ha già svelato alcune app Catalyst, da Podcast a Comandi, passando per Memo Vocali. Tuttavia, le ambizioni di Apple sono chiaramente molto più grandi e, nel corso dell'evento, sono state annunciate le versioni Catalyst delle applicazioni Messaggi e Mappe, di cui si vociferava già da un po' di tempo.

Insomma, Apple continua a rinnovare le applicazioni per Mac, andando in un certo senso a "unificare" l'esperienza tra i vari dispositivi. Si tratta sicuramente di una buona notizia, dato che, ad esempio, la versione dell'app Messaggi per Mac era stata abbandonata a sé stessa già da un po' di tempo.

Per maggiori dettagli sull'aggiornamento di macOS, vi consigliamo di consultare la notizia dedicata.