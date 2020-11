Apple, Mac con chip M1: i prezzi italiani di MacBook Air, Pro e Mac mini

L'evento Apple di oggi 10 novembre 2020, dal motto "One More Thing", ha visto la presentazione di tre nuovi Mac con chip M1: MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini. Dopo averli visti nel corso della conferenza, che come sempre cita prezzi e disponibilità USA, è giunta l'ora di analizzare le informazioni ufficiali per quel che riguarda l'Italia.

Infatti, tramite il suo sito ufficiale, la società di Cupertino ha ufficializzato prezzi e disponibilità dei dispositivi per il nostro Paese. Andando in ordine di annuncio, MacBook Air 13, che potete approfondire in questa notizia, costa 1159 euro nella versione con 256GB di memoria interna e 1429 euro nel modello da 512GB. La disponibilità partirà dal 17 novembre 2020.

Un altro dispositivo che sarà disponibile nella stessa data è Mac Mini, anch'esso annunciato nel corso della conferenza di Apple. In questo caso i prezzi sono di 819 euro per la variante con 256GB di storage e 1049 euro per il modello da 512GB. Per il resto, sempre a partire dal 17 novembre 2020, sarà disponibile anche il nuovo MacBook Pro 13. Quest'ultimo ha un costo pari a 1479 euro per la variante da 256GB di spazio di archiviazione, mentre la variante da 512GB viene venduta a 1709 euro.

Vi ricordiamo che durante l'evento è anche stata svelata la data di lancio di macOS Big Sur, ovvero il 12 novembre 2020. Inoltre, sono state mostrate le potenzialità dell'OS con il chip M1.