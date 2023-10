Apple, niente nuovi Mac e iPad fino al 2024: il chip M3 si farà attendere

Secondo un'indiscrezione che ha del clamoroso, i nuovi iPad sarebbero in arrivo già tra il 16 e il 22 ottobre, con un lancio "via comunicato" da parte di Apple. Oggi, però, una fonte solitamente ritenuta affidabile spiega che i nuovi iPad e Mac sono ben più lontani del previsto: nessuno di essi arriverà prima del 2024.

A riportarlo è Mark Gurman, giornalista di Bloomberg e affidabile insider del mondo Apple, nell'ultimo numero della sua newsletter Power On. Gurman, in particolare, ha spiegato che Apple non lancerà alcun prodotto a ottobre 2023, nonostante sia tradizione per il Colosso di Cupertino svelare almeno un device poco prima delle festività natalizie.

Secondo Gurman, infatti, il primo iPad ad arrivare sugli scaffali dei negozi sarà l'iPad Pro M3 con schermo OLED, che dovrebbe essere rilasciato dalla Mela Morsicata all'inizio del 2024. Il giornalista ha anche aggiunto che i nuovi iPad, iPad Air e iPad Mini sono in lavorazione presso Apple, che vorrebbe dotarli di un chip più veloce, ma che il loro sviluppo non è ancora ultimato. Con ogni probabilità, questi device - che manterranno un design simile ai corrispettivi di scorsa generazione - verranno lanciati solo nel 2024, mentre riceveranno degli schermi OLED solo più avanti, con delle revisioni in arrivo nel 2026.

Per quanto riguarda il settore Mac, invece, le ultime indiscrezioni di Gurman hanno a loro volta del clamoroso: i Macbook Pro M3 arriveranno in anticipo, con una release fissata per la primavera del prossimo anno (cioè tra marzo e aprile 2024). Nello specifico, Apple pubblicherà nei prossimi mesi i due Macbook Air M3 da 14" e da 16", rispettivamente con SoC M3 Pro e M3 Max. Entrambi i device hanno infatti raggiunto la fase di Design Validation Test (DVT), una delle ultime prima della release ufficiale.

I Macbook Air M3 si faranno attendere un po' di più, invece. Sia il modello da 13" che quello da 15", infatti, sarebbero ancora in fase di Engineering Verification Testing (EVT), che precede la fase DVT, e dunque potrebbero tardare di qualche mese rispetto alle controparti di scorsa generazione. Ciò significa che, per la generazione M3, i Macbook Pro arriveranno prima degli Air, e non viceversa.