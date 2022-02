Apple Mac Mini con chip M1 al centro di un ottimo sconto su Amazon Italia

In seguito allo sconto di Amazon Italia su iPhone 13 Pro, si torna a trattare su queste pagine le promozioni del noto portale e-commerce relative a prodotti Apple. Infatti, è stata lanciata un'offerta relativa a un Mac Mini con chip M1.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prezzo a cui viene proposto ora il modello MGNR3T/A del 2020, che dispone di 8GB di RAM e 256GB di SSD, è pari a 699 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, in precedenza il costo era di 819 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto del 15%, ovvero si possono risparmiare 120 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi stava aspettando un calo di prezzo del prodotto. Ricordiamo in ogni caso che sotto la scocca c'è un chip M1 e si fa riferimento a un modello con CPU 8-core e GPU 8-core. Non manca inoltre il supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.0, così come è presente il sistema operativo macOS Big Sur.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro ha per certi versi "risposto". Infatti, nell'ambito delle rinnovate Offerte Solo Online, il prodotto viene venduto proprio a 699 euro. Per quel che concerne, invece, MediaWorld, al momento in cui scriviamo il modello viene proposto a 819 euro.