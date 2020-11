Apple Mac mini con chip M1 ufficiale: prezzo e specifiche

Dopo aver svelato le novità lato applicazioni di macOS Big Sur, Apple è passata all'hardware, svelando anche un nuovo Mac mini con chip M1. Quest'ultimo dispone di novità interessanti, che vanno anche oltre al software.

Infatti, nel corso dell'evento "One More Thing" di oggi 10 novembre 2020, l'azienda di Tim Cook ha affermato che il nuovo dispositivo, chiamato semplicemente "Mac mini", dispone di una CPU tre volte più veloce rispetto alla precedente versione quad-core. Inoltre, la GPU a otto core è in grado di offrire, sempre stando a quanto dichiarato dalla società di Cupertino, delle prestazioni grafiche migliorate di sei volte. Un'altra affermazione importante è quella relativa alle dimensioni: secondo Apple, Mac mini ha delle dimensioni pari a un decimo rispetto ai PC desktop più venduti, ma è 5 volte più veloce.

Per il resto, Mac mini dispone di un sistema di raffreddamento rinnovato, in grado di mantenere il computer sempre alle corrette temperature, nonché di farlo rimanere silenzioso. Per quel che concerne la connettività, sul retro troviamo una porta Ethernet, Thunderbolt/USB4, una HDMI 2.0, due porte USB Type-A e il jack audio da 3,5 mm. Lo storage dispone di fino a 2TB di SSD, mentre la RAM arriva fino a 16GB. Non manca il supporto al Wi-Fi 6 e Mac mini può raggiungere la risoluzione 6K con Pro Display XDR.

I prezzi per gli Stati Uniti d'America partono da 699 dollari. La disponibilità, sempre per quel che concerne gli USA, inizia oggi 10 novembre 2020.



Aggiornamento ore 20:22 10/11/2020: Apple ha annunciato i prezzi ufficiali italiani. Mac Mini ha un costo di 819 euro per il modello con 256GB di storage, nonché di 1049 per la variante da 512GB. La disponibilità partirà il 17 novembre 2020.