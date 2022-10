Apple, il Mac Pro avrà l'M2 Extreme con CPU 48-core, GPU 160-core e 384GB di RAM?

A quanto pare, Apple sarebbe al lavoro sul prossimo modello di Mac Pro con l’M2 Extreme, che secondo alcune speculazioni di Macworld potrebbe vedere la luce il prossimo anno, con specifiche tecniche fanno rabbrividire.

Basandosi sull’approccio adottato con M1 da Apple, i colleghi di MacWorld si sono divertiti a speculare sulla scheda tecnica dell’Apple Silicon che il colosso di Cupertino potrebbe integrare nella workstation di nuova generazione.

Di seguito lo schema, che parte ovviamente dall’M2 già annunciato:

M2 : CPU a 8 core e GPU a 10 core, fino a 24 GB di RAM

: CPU a 8 core e GPU a 10 core, fino a 24 GB di RAM M2 Pro : CPU fino a 10 core, GPU fino a 20 core, RAM fino a 48 GB

: CPU fino a 10 core, GPU fino a 20 core, RAM fino a 48 GB M2 Max : CPU fino a 10 core, GPU a 40 core, fino a 96 GB di RAM

: CPU fino a 10 core, GPU a 40 core, fino a 96 GB di RAM M2 Ultra : CPU a 24 core, GPU a 80 core, fino a 192 GB di RAM

: CPU a 24 core, GPU a 80 core, fino a 192 GB di RAM M2 Extreme: CPU a 48 core, core GPU a 160 core, fino a 384 GB di RAM

Con l’M1, Apple ha dimostrato che i suoi chip proprietari sono scalabili ed in grado di offrire prestazioni in grado di attirare le attenzioni non solo degli utenti, ma anche degli osservatori.

In passato anche Bloomberg aveva suggerito che il prossimo Mac Pro potrebbe sfoggiare un chip a 40-core, che sarebbe in lavorazione con il nome in codice Jade 2C-Die e Jade 4C-Die.