Apple Mac Pro, le immagini dal vivo delle ruote da 849 euro

L'apertura delle vendite delle ruote di Apple Mac Pro ha scatenato la curiosità del mondo del Web, intenzionato a comprendere la qualità del prodotto, visto anche il prezzo a cui viene venduto. Ebbene, adesso possiamo dare uno sguardo più ravvicinato alle ruote di Mac Pro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, sul social network cinese Weibo sono state pubblicate le prime immagini dal vivo del prodotto. Queste ultime mostrano sia il packaging che gli accessori forniti da Apple insieme alle ruote. Infatti, all'interno del kit si trova anche una chiave a bussola esagonale da 1/4" a 4 mm.

Vi ricordiamo che il sito ufficiale dell'azienda di Cupertino descrive il prodotto in questo modo: "Un kit di ruote specifico per Mac Pro. Con queste ruote su misura in acciaio e gomma puoi spostare facilmente il tuo Mac Pro dove vuoi, anche da una parte all'altra dello studio.

Il kit deve essere installato. Viene fornita una chiave a bussola esagonale da 1/4" a 4 mm, ma sono richiesti attrezzi aggiuntivi. Rispetto alla versione di Mac Pro con piedini, quella con ruote è più alta di 2,8 cm".

Tralasciando la classica ironia del mondo del Web, bisogna dire che stiamo parlando di un prodotto destinato a un target specifico, che necessita di un supporto di un certo tipo per un computer come Apple Mac Pro, che ricordiamo può arrivare a costare oltre 60.000 euro.