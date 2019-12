Apple Mac Pro e Pro Display XDR disponibili in Italia: prezzo fino a oltre 60.000 euro

Dopo l'annuncio risalente a qualche mese fa, finalmente Apple Mac Pro e Pro Display XDR sono disponibili in Italia. Il prezzo non è però esattamente alla portata di tutti.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Apple, la configurazione di base del modello Tower di Mac Pro parte da 6599 euro, mentre la variante meno costosa del Rack ha un prezzo iniziale di 7299 euro. Il modello più costoso di Mac Pro, montante ben 1.5TB di RAM DDR4, raggiunge un costo pari a 63.227,98 euro, come potete vedere nell'immagine di copertina. Le consegne sono previste a partire dal 31 gennaio 2020.

Vi ricordiamo che il Mac Pro presenta delle maniglie in acciaio inossidabile che consentono di trasportarlo tranquillamente. Inoltre, il design del computer è pensato per consentire agli utenti di avere una visione a 360 gradi dei componenti interni. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Mac Pro monta fino a un processore Intel Xeon con 28 core, fino a 1.5 TB di RAM e fino a 4TB di SSD. Le schede video possono essere fino a due Radeon Pro Vega II Duo con 2 x 32GB di memoria HBM2 ciascuna.

Parlando invece del monitor Pro Display XDR, esso dispone di un pannello Retina Display da 32 pollici con risoluzione 6K (6016 x 3384 pixel, 120 milioni di pixel). Apple ha dichiarato che ha "un contrasto 25 volte migliore rispetto a un tipico display LCD" (contrast ratio 1,000,000:1). Non mancano ovviamente degli angoli di visuale molto ampi, una luminosità di 1000 nit e il supporto all'HDR. Interessante anche la possibilità di utilizzare lo schermo in Portrait Mode e il supporto al montaggio VESA. Il prezzo di partenza in questo caso è di 5599 euro per il modello con vetro standard e di 6599 euro per quello con vetro con nanotexture.