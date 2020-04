Apple: i Mac con i processori ARM in arrivo nel 2021

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, Apple starebbe continuando a lavorare per portare sul mercato nel 2021 i primi Mac basati sui processori ARM. Nella nota si legge che il prossimo anno la società di Cupertino introdurrà il nuovo MacBook con chip A14, che sarà molto più veloce rispetto alle varianti per iPhone ed iPad.

Il progetto sarebbe noto internamente come "Kalamata" ed avrebbe preso il via nel 2018 quando Apple ha utilizzato l'A12X dell'iPad Pro in un Mac per alcuni test interni, ottenendo risultati abbastanza incoraggianti al punto da aver convinto i dirigenti a procedere con il lavoro ed ipotizzare il lancio pubblico entro il 2020-2021.

Il primo processore sarà un chip a 5nm con 12 core, di cui otto ad alte prestazioni chiamati Firestorm e quattro ad alta efficienza energetica battezzati Icestorm. L'architettura a quanto pare sarà simile a quella di iPhone ed iPad, che sono in grado di combinare alte prestazioni ed efficienza energetica a seconda delle esigenze.

Centrale in questo progetto sarà Project Catalyst, che consentirà agli sviluppatori di creare applicazioni multipiattaforma in grado di sfruttare al massimo i processori ARM. E' previsto però il supporto massimo per la community di developer per permettere loro di affrontare la transizione nel migliore dei modi, fornendo tutti gli strumenti del caso.

In questo modo Apple non solo ridurrà la propria dipendenza da Intel, ma potrebbe anche puntare sulle prestazioni grafiche dei propri laptop, seguendo le orme di quanto fa già da anni su con iPhone ed iPad.

A lungo termine, il lancio dei MacBook con chip ARM permetterà ad Apple di aggiornare più frequentemente i Mac e di avere maggiore controllo su prestazioni, design e caratteristiche termiche.

Secondo un rapporto emerso ieri, Apple dovrebbe lanciare il nuovo iMac entro fine 2020, ma non dovrebbe sfruttare i chip proprietari.