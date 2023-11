Apple, ora i Mac sapranno se è entrata acqua nella porta di ricarica

A pochi giri d'orologio dalla presentazione dei MacBook con chip M3, emergono dettagli interessanti anche sul sistema operativo desktop della mela, in particolare per quel che riguarda l'individuazione dei liquidi.

Con l'aggiornamento di macOS Sonoma alla versione 14.1, infatti, Apple ha introdotto sul suo sistema operativo un nuovo processo in background dal nome "liquiddetectiond", un daemon che dovrebbe andare a individuare eventuali esposizioni a liquidi delle porte di espansione della macchina.

Descritto come "Liquid Detection and Corrosion Mitigation Daemon", non è ancora chiaro del tutto quale sia il suo scopo finale. Per esempio, su iPhone e iPad un processo simile viene utilizzato per avvertire l'utente tramite popup sulla presenza di liquidi nella porta di ricarica, in modo da evitare di utilizzarla finché non sarà completamente asciutta.

Sui Mac attualmente non vi è alcuna opzione di questo tipo e il daemon sembrerebbe essere impiegato solo a scopo di raccolta dati, quindi molto probabilmente sarà utilizzato da Apple in fase di gestione della garanzia per decidere, nel caso di rientri della macchina in garanzia, se e quando offrire la riparazione gratuita oppure a pagamento per danni accidentali.

Vale la pena notare che i Mac già sono predisposti con sistema fisico LCI (Liquid Contact Indicators), quindi si tratterebbe solo di un sistema ulteriore per l'identificazione di questo tipo di danno. Non è chiaro, invece, se questo nuovo sistema avrà bisogno di hardware aggiuntivo. In quest'ultimo caso, è possibile che verrà impiegato solo dai nuovi Mac con chip M3.