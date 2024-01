Apple: Mac Studio con chip M3 Ultra in arrivo nel 2024, ma niente Mac Pro

Sono passati solo sei mesi dalla presentazione di Mac Studio e Mac Pro M2, ma sembra che qualcosa si stia già muovendo in quel di Cupertino per quanto riguarda i nuovi desktop di fascia alta. Secondo un report, infatti, il Mac Studio M3 uscirà nel 2024... ma che fine ha fatto il nuovo Mac Pro?

La notizia arriva da un rapporto pubblicato da TrendForce, che a sua volta cita come fonte la pubblicazione taiwanese ICSmart. Secondo TrendForce, il nuovo Mac Studio arriverà a metà 2024, con ogni probabilità durante la WWDC di giugno. Ciò significa che il ciclo di aggiornamento dei desktop di fascia alta di Cupertino si è spostato verso i 12 mesi, dai 18 originariamente promessi dall'azienda produttrice. Almeno per quanto riguarda Mac Studio, ovviamente.

Sì, perché TrendForce non parla affatto di un nuovo Mac Pro, che dunque potrebbe "saltare" per intero sia la release di metà 2024 che la generazione M3 di chip Apple Silicon. Con ogni probabilità i Mac Pro riceveranno un refresh ogni due generazioni: i desktop professionali della Mela Morsicata hanno infatti già "saltato" la generazione M1 e, reiterando tale prassi con i SoC M3, dovrebbero fare il loro ritorno solo con un chip M4 al di sotto della scocca.

Ciononostante, il Mac Studio M3 sarà disponibile anche con chip M3 Ultra, lo stesso già montato (in versione M2) anche dal Mac Pro di attuale generazione. Le speculazioni sul chip M3 Ultra al momento sono ancora poche, ma secondo TrendForce il SoC potrebbe essere persino "più potente del previsto", segnando un ingente incremento di performance rispetto all'M2 Ultra.

Ciò dovrebbe dipendere in gran parte dal fatto che il chip M3 Ultra sarà prodotto con il nodo N3E di TSMC. Al contrario, tutti gli altri SoC della stessa linea (ovvero i chip M3, M3 Pro e M3 Ultra) sono stati realizzati con il nodo N3B della stessa azienda. Al momento, infatti, solo il chip A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max utilizza il processo produttivo N3E - il più avanzato tra quelli in produzione presso TSMC. Se il rumor fosse confermato, si tratterebbe del primo caso dall'avvio del progetto Apple Silicon in cui la Mela Morsicata utilizza due nodi diversi nella stessa generazione di chip per Mac. Ci sarà da fidarsi?