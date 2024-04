Apple MacBook Air con chip M3 (2024): scopri la doppia offerta!

Apple laptop MacBook Air 15" e 13" con chip M3 (2024) è la doppia versione con cui si presenta questo device del colosso di Cupertino. Parliamo, tra gli altro, dello schermo Liquid Retina 15,3", memoria unificata da 16GB, spazio di archiviazione da SSD 512GB, videocamera FaceTime HD 1080p. La versione da 15,3" viene proposta su Amazon a 1.999,00€!

Con la potente CPU 8-core e la GPU 10-core del chip M3 potrai giocare, lavorare, guardare contenuti in streaming o studiare a una velocità e facilità mai provata.

Il tutto, con una batteria che dura tutto il giorno, dunque non dovrai preoccuparti anche quando sei fuori casa. Ottimo anche lo schermo, basato sul display Liquid Retina da 15,3" che supporta un miliardo di colori.

Bene anche la Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni e sei altoparlanti con audio spaziale. In questo modo, le tue videochiamate, le dirette streaming saranno sempre al top. Potrai anche spostarti, con la videocamera che ti seguirà nei movimenti. Ideale per i food blogger, per esempio o per i gamer influencer.

Grazie al sistema operativo macOS il tuo multitasking sarà sempre straordinario e senza rallentamenti.

Oltre alla versione da 15" proposta su Amazon come detto a 1.999,00€, puoi anche scegliere quella da 13,6", proposta a 1.699,00€! Praticamente il 6% in meno.

