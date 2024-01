Apple, nuovi Macbook Air, iPad Pro e iPad Air in arrivo a marzo: la conferma di un esperto

Neanche il tempo di parlarvi del redesign degli iPad Pro M3, che già arrivano nuove informazioni sui prossimi lanci di iPad e Mac da parte di Apple. Secondo il noto giornalista Mark Gurman, una voce estremamente autorevole nel mondo della Mela Morsicata, i nuovi tablet e laptop di Cupertino saranno lanciati molto presto.

Gurman, infatti, ha spiegato che i Macbook Air M3 arriveranno a marzo, reiterando quanto aveva già affermato in un'edizione di dicembre della sua newsletter "Power On". Al contempo, entro fine marzo Apple lancerà anche i nuovi iPad Air e iPad Pro, portando sul mercato almeno cinque nuovi dispositivi. Cerchiamo però di analizzare i prodotti svelati da Gurman uno per uno.

Innanzitutto ci saranno i primi Macbook Air con chip M3: i Macbook Pro M3 sono stati lanciati a ottobre, perciò era indubbio che i laptop entry-level della Mela Morsicata non fossero tanto lontani. Nel corso del suo prossimo evento, in particolare, Apple lancerà due nuovi Macbook Air: entrambi avranno un chip M3, mentre la grande differenza starà nelle dimensioni dello schermo, che sarà da 13" o da 15". Per chi non se lo ricordasse, Apple ha lanciato il primo Macbook Air da 15" alla WWDC 2023: il device aveva un chip M2 "base".

Lato tablet, invece, il colosso di Cupertino non lancerà solo i nuovi iPad Pro OLED (con ogni probabilità con schermi da 11" e da 12,9"), ma anche due nuovi iPad Air, di cui uno "di grandi dimensioni". Che Apple stia lavorando ad un iPad "gigantesco" lo si sapeva da tempo, ma il suo lancio già all'inizio del 2024 non era stato previsto da nessun insider. Per il momento, però, ancora non sappiamo con precisione quali saranno le dimensioni del display del dispositivo.

Ciò che Gurman ha spiegato, però, è che i nuovi iPad saranno "il più grande redesign di sempre" per i tablet di Cupertino, implementando - tra le altre cose - la tecnologia OLED per gli schermi e una selfie-camera posizionata sul lato lungo del device, anziché su quello corto. Per finire, sembra che a marzo verrà lanciata anche la nuova Magic Keyboard per iPad e la nuova Apple Pencil: lo scopo di Apple, con questi accessori, sembra essere quello di rendere gli iPad Pro sempre più simili ai Mac, puntando comunque sulla versatilità offerta dai loro schermi touch.