Apple MacBook Air M1 in offerta al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Dopo aver analizzato le promozioni relative agli smart speaker Echo, torniamo a dare un'occhiata alle offerte più valide presenti su Amazon Italia. Infatti, è stato lanciato uno sconto legato al portatile Apple MacBook Air con chip M1.

In particolare, il portatile viene proposto a 1019 euro nella sua variante da 8GB di RAM e 256GB di SSD. La colorazione messa in offerta è quella Oro, venduta e spedita direttamente da Amazon Italia (quindi non si passa per rivenditori terzi). In ogni caso, stando alla versione nostrana del portale ufficiale della società di Jeff Bezos, solitamente il prezzo del prodotto sarebbe di 1159 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 12%, ovvero di 140 euro. Utilizzando alcuni tool esterni, siamo venuti a conoscenza del fatto che risulta il prezzo minimo storico per Amazon Italia.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato il prodotto. Infatti, la nota catena proporrebbe il prodotto proprio a 1019 euro, ma al momento in cui scriviamo quest'ultimo non risulta disponibile. Per quel che riguarda, invece, MediaWorld, in questo caso il prezzo è pari a 1079 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per mettere le mani sul portatile. Per il resto, segnaliamo che risulta ancora attiva anche la promozione relativa alla variante da 512GB.