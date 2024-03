Apple: i nuovi MacBook Air sono i migliori laptop consumer al mondo per l'IA

Nel comunicato stampa di presentazione dei nuovi MacBook Air con M3 da 13 e 15 pollici, si parla anche d’intelligenza artificiale. Apple infatti spiega che i nuovi laptop con chip M3 sono i migliori portatili consumer al mondo per l’intelligenza artificiale, a dimostrazione di come il 2024 sarà molto all’insegna dell’IA.

In un paragrafo ad hoc del comunicato, Apple osserva come il “chip M3 include un Neural Engine 16-core più efficiente, e acceleratori nella CPU e nella GPU che mettono il turbo al machine learning on device, facendo del MacBook Air il miglior portatile consumer al mondo per l’AI”. Centrale, in quest’ambito, sarà macOS che è in grado di offrire funzionalità intelligenti che miglioreranno in maniera importante la produttività e creatività, per fare in modo che gli utenti possano abilitare potenti funzioni alla videocamera, la dettatura in tempo reale, traduzione ed altro.

Apple fa riferimento ad un “ampio ecosistema di app con funzionalità d’IA avanzate” cui potranno godere gli utenti con i MacBook Air: si parla della possibilità di controllare i compiti con AI Math Assistance in Goodnotes 6, ma anche migliorare le foto in Pixelmator Pro o rimuovere i rumori di fondo in Capcut.

Ma non è tutto: la Mela osserva che grazie alla memoria unificata del chip Apple, il MacBook Air sarà in grado di eseguire in locale i modelli d’IA, inclusi gli LLM ed i modelli di diffusione per la generazione delle immagini.

Tutto ciò, ovviamente, in attesa delle mosse di Apple dal fronte IA: ma ne sapremo di più solo durante la WWDC 2024.