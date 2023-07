Apple, nuovo Macbook Pro in arrivo nel 2023? Pare di sì, e avrà il chip M3

Dopo aver visto l'architettura dei chip M3 Pro dei Macbook Pro di nuova generazione, arriva oggi una nuova conferma dell'imminente uscita dei nuovi Macbook Pro M3, il cui lancio potrebbe essere persino stato anticipato dai primi mesi del 2024 alla fine del 2023, a meno di un anno dal lancio dei Macbook Pro con chip M2.

A riportare la notizia è DigiTimes, che spiega che Apple lancerà i Macbook Pro M3 nel quarto trimestre del 2023 (cioè tra ottobre e dicembre). Questi ultimi utilizzeranno una versione avanzata del nodo a 3 nanometri di TSMC: l'indiscrezione calza a pennello con alcuni leak delle scorse settimane, secondo i quali TSMC avrebbe avviato la produzione di un nuovo nodo a 3 nm proprio a inizio estate.

Un lancio nel quarto trimestre del 2023 è senza dubbio un'anticipazione enorme per i Macbook Pro M3 di Apple: vi ricordiamo infatti che i Macbook Pro M2 sono stati lanciati a metà gennaio e che, di solito, il colosso di Cupertino tende a mantenere i cicli di vita dei propri prodotti attorno ai 18-24 mesi, specie nel caso dei dispositivi "premium" delle sue linee Pro.

Nonostante ciò, ultimamente si è parlato molto del lancio dei primi Macbook M3: questi ultimi, secondo il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, verranno lanciati entro fine 2023, probabilmente con un keynote nel mese di ottobre. Tuttavia, Gurman non ha parlato di Macbook Pro, ma di Macbook Air da 13" e di iMac con chip M3.

L'altra possibilità è che il report di DigiTimes non faccia riferimento a dei refresh dei Macbook Pro da 14" e da 16", quelli lanciati all'inizio di quest'anno, ma al successore del Macbook Pro da 13" con chip M3 "base", messo in vendita durante l'estate del 2022, insieme al Macbook Air M2 da 13": in questo caso, dunque, il colosso di Cupertino rispetterebbe (più o meno) la sua "politica dei 18 mesi" e potrebbe comunque lanciare un nuovo Macbook Pro nel corso di quest'anno.