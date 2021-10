Apple, il nuovo MacBook Pro avrà un notch? L'indiscrezione dell'ultimo minuto

Manca veramente poco all'atteso evento di ottobre di Apple. L'hype degli appassionati è alle stelle e non sono in pochi coloro che si aspettano che il colosso di Cupertino annunci i nuovi Mac nel corso del keynote. In questo contesto, è arrivata un'indiscrezione "dell'ultimo minuto", che vorrebbe la presenza di un notch sul nuovo MacBook Pro.

Sì, avete capito bene: stando anche a quanto riportato da MacRumors (la fonte originale è il social network cinese Weibo), il prossimo portatile dell'azienda di Tim Cook dovrebbe disporre di una "tacca" che "contiene" una webcam 1080p, un sensore True Tone e un microfono. Per il resto, le dimensioni del notch sarebbero, sempre stando alle indiscrezioni, simili a quelle viste con i più recenti iPhone.

Si tratterebbe chiaramente di una novità non di poco conto, in quanto la "tacca" finora è sempre stata ad appannaggio esclusivo del mondo smartphone, dato che lo scopo di base è quello di incrementare il più possibile lo screen-to-body ratio in ambito mobile, garantendo la migliore esperienza possibile anche in termini di fruizione dei contenuti multimediali. Difficile invece trovare senso al notch su un pannello più ampio, come quello di un MacBook Pro.

Insomma, nonostante diverse fonti internazionali stiano riportando il rumor, è alquanto improbabile che Apple decida veramente di effettuare questa scelta. Tuttavia, staremo a vedere: l'evento del 18 ottobre 2021 non è poi così lontano.