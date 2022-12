Apple MacBook Pro e iPad Air in offerta da Comet per gli Xmas Days, fino a domani

A inizio mese abbiamo proposto nelle nostre pagine un TV Samsung OLED 4K in offerta da Comet in occasione dell’iniziativa natalizia Xmas Days. Con il volantino prossimo alla conclusione, torniamo presso la detta catena di negozi per proporvi MacBook Pro e iPad Air in offerta.

Avviamo questa piccola rassegna proprio con il computer top di gamma della Mela, il MacBook Pro con chip proprietario Apple Silicon M2 e scocca color Grigio Siderale. Sotto la scocca si trovano poi un SSD da 256 GB di capienza e 8 GB di RAM, mentre il display è un Retina True Tone da 13,3 pollici di diagonale con risoluzione pari a 2560 x 1600 Pixel. Comet per gli Xmas Days propone questo laptop a 1.399 euro, contro i 1.629 euro di listino.

Segue dunque l’iPad Air Wi-Fi venduto a 699 euro nella versione da 64 GB di memoria interna, al posto di 789 euro. Sotto la scocca figura il chip Apple M1, assieme a 8 GB di RAM. Lo schermo è un Liquid Retina da 10,9" sempre con tecnologia True Tone, mentre lato fotocamera si trova un sensore frontale da 12 MP ultra-wide e uno posteriore da 12 megapixel in grado di registrare filmati in 4K.

Entrambi i dispositivi proposti possono essere acquistati online con pagamento in tre rate senza interessi tramite PayPal. La consegna a domicilio è gratuita, ma è possibile procedere anche con il ritiro presso il punto vendita Comet più vicino.

