Apple MacBook Pro M1 in offerta su Amazon: 210 euro di sconto

L'arrivo dei MacBook con chip M1 ha sicuramente portato una ventata d'aria fresca al mondo dei portatili, tanto che non sono in pochi coloro che hanno deciso di effettuare l'acquisto. Tuttavia, spesso i nuovi MacBook non esattamente reperibili in modo semplice, visto che in alcuni casi su Amazon i "restock" avvengono di unità in unità.

Oggi 21 febbraio 2021 potrebbe dunque essere l'occasione giusta per chi vuole comprare un MacBook Pro M1 da 8/512GB in colorazione Argento. Infatti, Amazon Italia ha reso disponibile, mediante la versione nostrana del suo portale ufficiale, un numero limitato di unità a prezzo scontato. Al momento in cui scriviamo si legge che i pezzi sono pochi, ma Amazon afferma che ce ne sono altri in arrivo e dunque potrebbe finalmente essere arrivato il momento giusto per comprare il prodotto.

Il succitato MacBook Pro viene proposto a 1499 euro venduto e spedito direttamente da Amazon. Stando a quanto si può leggere sul sito Web ufficiale di quest'ultima, in precedenza il prezzo era fissato a 1709 euro, quindi siamo dinanzi a uno sconto del 12%, ovvero di 210 euro. Non male, soprattutto in un periodo particolarmente atipico come quello in cui stiamo vivendo.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online principali, abbiamo notato che MediaWorld vende il prodotto a 1709 euro. Contate che anche in questo caso le unità potrebbero essere limitate. Giusto per intenderci, al momento in cui scriviamo il prodotto risulta esaurito da Unieuro.